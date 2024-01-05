Кабмин выставит на приватизацию госдолю в ТРЦ Ocean Plaza

Кабинет министров Украины включил в перечень объектов большой приватизации 66,65% акций в уставном капитале ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 января, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Включена в Перечень объектов большой приватизации государственной собственности доля в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный союз "Лыбидь", - говорится в сообщении.

Как известно, ТРЦ Ocean Plaza был открыт в Киеве в декабре 2012 года по ул.Антоновича, 176. Его общая площадь -165 тыс. кв. м. Инвестиции в объект составили около 300 млн долларов. Партнерами по развитию проекта выступили компания UDP и ООО "К.А.Н. Девелопмент".

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В 2012 году ТРЦ был продан российской "ТПС-Недвижимость" Аркадия Ротенберга.

Позже, в 2019 году, украинский бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza.

В 2021-м он продал свою долю владельцу компании Q Partners Андрею Иванову. Сделка была финализирована летом 2023 года.

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66,65% акций до марта 2023 года принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Однако Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал их в пользу государства.

Напоминаем:

Учредителем ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" является Фонд госимущества.

В начале июня 2023 года Кабинет министров принял распоряжение о передаче доли уставного капитала ТРЦ Ocean Plaza в размере 66,65%, которыми управляло ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", в Фонд госимущества.

Компания Q Partners Андрея Иванова, которой принадлежит третья часть Ocean Plaza, выступила против. Компания обещает "длительные судебные процессы".

Тем не менее, в октябре 2023 года Фонд госимущества Украины обратился к правительству с инициативой включить в перечень объектов большой приватизации государственную долю (66,65%) в ТРЦ Ocean Plaza.

Фонд рекомендовал установить стартовую цену продажи госдоли в ТРЦ на уровне ее балансовой стоимости за последний отчетный (годовой) период.

По итогам 2022 года стоимости госдоли составила 1,32 млрд грн (балансовая стоимость всего актива – 1,98 млрд грн). При этом в Фонде ожидают продажи лота дороже балансовой стоимости.

В начале декабря 2023 года Министерство юстиции упразднило устав ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", позволявший ему управлять средствами государственной доли ТРЦ Ocean Plaza (66,65%).

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