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До бюджету залучили ще майже 350 мільйонів від приватизації

Понеділок, 22 січня 2024, 13:14 - Анастасія Жарикова

За минулий тиждень, з 15 по 19 січня, Фонд державного майна провів 12 приватизаційних аукціонів та залучив 346,66 мільйонів гривень до держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Результатами роботи минулого тижня стали:

  • 12 успішних аукціонів з приватизації держмайна;
  • 346,66 млн гривень надходжень до держбюджету;
  • у торгах взяли участь 100 учасників;
  • вартість активів зросла у 15,5 разів.

Найдорожчим об’єктом тижня став ЄМК ДП "Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств". Вартість якого зросла з стартових — 588 521 гривень до фінальних — 200 млн гривень. За актив змагалися відразу 33 учасника.

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Нагадуємо:

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель "Україна" у Києві.

приватизація бюджет ФДМУ
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