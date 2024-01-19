Фонд держмайна планує виставити на приватизацію готель "Україна" на Майдані Незалежності

Facebook Віталій Коваль

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель "Україна" у Києві.

Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

"Відвідав державне підприємство, яке знаходиться у підпорядкуванні ФДМУ. Шість конференц-залів, кімнати для переговорів та фонд у 363 номери. Готель "Україна" - працює і буде працювати", - зазначив чиновник.

Наразі через воєнний стан готель недозаповнений, але щомісяця тут проходять в середньому 15 конференцій. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також є паркінг на 80 автівок.

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"Разом з тим, готель накопичив більше 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду – його приватизація", - поділився Коваль.

Він наголосив, що завдання ФДМУ, щоб будь-яке підприємство, яке знаходиться в його управлінні, було прибутковим або знайшло нового ефективного власника.

За його словами, приватизація - це дохід в бюджет, із якого фінансуються Сили оборони, а також робочі місця, нові можливості для створення бізнесу і розвитку територій.

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Нагадуємо:

Мала приватизація державного та комунального майна у 2023 році принесла в бюджети різних рівнів понад 3,3 мільярда гривень.