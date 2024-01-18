США наложили санкции на 19 танкеров за перевозку нефти РФ в обход ценовых ограничений

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 19 танкеров, которые под флагами Либерии и Панамы занимались перевозкой российской нефти.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Отмечается, что санкции вводятся в связи с нарушением ограничения цен на нефть.

18 танкеров ходят под флагом Либерии, одно - под флагом Панамы.

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Принадлежат танкеры двум компаниям: Hennesea Holdings Limited (ОАЭ) и Cielo Marine Ltd (Гонконг).

О судоходной компании Hennesea Holdings Limited (Hennesea), базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах, известно, что она является конечным владельцем 18 судов, занимавшихся транспортировкой сырой нефти российского происхождения по цене выше 60 долларов за баррель.

Hennesea была основана в конце 2022 года. Незадолго до вступления в силу ценового ограничения компания приобрела старые танкеры, перевозящие российскую сырую нефть и нефтепродукты. Танкеры, принадлежащие компании Hennesea, неоднократно осуществляли заходы в порты Российской Федерации.

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Напоминаем:

Эти санкции являются продолжением ограничительных мер Минфина США, введенных в октябре и ноябре 2023 года с целью сократить доходы от нефти, которые используются российским правительством для финансирования войны против Украины.

В целом США проверяют 100 танкеров из 30 стран на предмет нарушения санкций против России.

В октябре США внесли в черные списки два танкера, зарегистрированные на компании из Турции и ОАЭ. В ноябре в санкционный список попали еще три танкера и три судоходные компании из ОАЭ. В декабре - еще три танкера компаний из ОАЭ.