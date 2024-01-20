Покупка жилья в США упала до минимума за почти 30 лет

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В 2023 году продажи имеющегося жилья в США составили 4,09 миллиона, что на 18,7% меньше, чем в 2022 году. Это самый слабый год для продаж жилья с 1995 года.

Об этом сообщает Associated press.

Как отмечается, значительный спад почувствовал рынок имеющегося жилья. Среди основных причин: рекордно высокая средняя стоимость, дорогие ипотечные кредиты и низкий уровень предложения жилья на рынке.

Средняя национальная цена на жилье за весь прошлый год выросла чуть менее чем на 1% до рекордно высоких почти 390 тыс долл.

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В свою очередь, средняя ставка по 30-летней ипотеке на конец октября выросла до 7,79%, что является самым высоким уровнем с конца 2000 года.

Кроме этого, на конец декабря на рынке было только 1 миллион домов и хотя это на 4,2% больше, чем годом ранее, количество доступных домов остается значительно ниже среднемесячного исторического показателя, который составляет около 2,25 миллиона.

Снижение ипотечных ставок с конца прошлого года и прогнозы относительно дальнейшего снижения ставок в этом году вселяют надежду на то, что продажи жилья начнут восстанавливаться с мрачных показателей в 2023 году, но дисбаланс на рынке недвижимости в 2024, как ожидается, будет сохраняться.

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Напомним:

В декабре 2023 года отмечали, что рынок недвижимости Украины медленно восстанавливается - спрос оживляется прежде всего на готовое жилье. При этом вырос спрос на аренду, также значительно выросли объемы льготной ипотеки.

Экономическая правда