Польша предложит изменения в соглашение о "транспортном безвизе" ЕС с Украиной

Польша готовится предложить изменения в соглашение о так называемом транспортном безвизе между ЕС и Украиной и приглашает Украину к сотрудничеству в этом процессе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике польского Министерства инфраструктуры после встречи с украинской стороной.

18 января заместитель министра Павел Ганчарж общался с послом Украины Василием Зваричем о следующих шагах для воплощения договоренностей, достигнутых 16 января между Мининфраструктуры и протестующими польскими перевозчиками, которые несколько месяцев блокировали ряд КПП на границе.

"В дополнение к необходимости того, чтобы украинская сторона полностью выполняла договоренности, достигнутые на двусторонних встречах, заместитель министра инфраструктуры Павел Гарчарж также сообщил собеседнику, что Польша вскоре подаст свои предложения для изменений соглашения о либерализации перевозок между ЕС и Украиной и пригласил украинскую сторону к сотрудничеству. Заместитель министра подчеркнул, что действия Польши в этом направлении направлены на создание благоприятных условий для обеих сторон", – говорится в сообщении.

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Напомним, после договоренности с правительством польские перевозчики вечером 16 января полностью сняли блокаду границы, протест приостановится до марта. Главным требованием польских перевозчиков было восстановление системы разрешений для украинских водителей.

Посол Украины Василий Зварич выразил надежду, что возобновления протеста удастся избежать.

Как известно, в ближайшее время в Киев должен приехать с визитом новый премьер Польши Дональд Туск.

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Европейская правда