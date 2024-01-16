Польские перевозчики прекратили блокаду двух пунктов пропуска с Украиной

Через пункты пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", которые блокировали польские перевозчики, возобновили движение грузовиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Госпогранслужба Украины.

По информации от Пограничной службы Польши, сегодня около 16:00 по киевскому времени завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Краковец – Корчова" и "Рава-Русская – Гребенне", говорится в сообщении.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", – отмечает ГПСУ.

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Ведомство уточняет, что сейчас на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. Просим водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок", – призвала ГПСУ.

Пограничники не уточнили, продолжается ли блокирование направления еще одного пункта пропуска – "Ягодин – Дорогуск".

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Ранее сообщалось, что по соглашению с правительством Польши перевозчики, которые блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта.

Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта ранее сообщал, что протест приостановят в среду с 13:00 по киевскому времени.

Напомним, фермеры из организации "Обманутое село" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.

Вечером 6 января было объявлено о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения "Обманутое село", чтобы те приостановили блокирование пункта пропуска в Медыке.

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Европейская правда