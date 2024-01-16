Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам

16 января впервые состоялись аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов для торговли электроэнергией между Украиной и Польшей на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Совместные суточные аукционы на импортном и экспортном направлении одновременно проводит "Укрэнерго" и польский оператор PSE для польских и украинских участников", - сообщил украинский системный оператор.

Максимальная пропускная способность на импорт, которая была предложена во время торгов, составила 425 МВт. День поставки - 18 января.

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Аукцион на экспорт проводился с нулевыми условиями из-за отсутствия доступной пропускной способности.

За доступ к пересечению соревновались украинская и европейская компании. В результате распределенная пропускная способность составляла с 01:00 до 06:00 и с 22:00 до 24:00 - 425 МВт, на 21:00 - 292 МВт, а с 07:00 до 20:00 - 0 МВт.

Цена на передачу составляла EUR0,02 за МВт, то есть всего за сутки - EUR82,34. По правилам аукциона, украинский оператор системы передачи получит 50% от этой суммы.

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Совместные суточные аукционы между Украиной и Румынией происходят с ноября 2023 года на аукционной платформе "Укрэнерго".

Напоминаем:

НЭК "Укрэнерго" стала 40-м полноправным членом Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E, такое решение приняла Генассамблея ENTSO-E 14 декабря.