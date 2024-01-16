В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают

В работе приложения "Киев Цифровой" 16 января произошел масштабный сбой - киевляне не могут оплачивать поездки в общественном транспорте, некоторым даже не пришло оповещение об отбое воздушной тревоги.

Об этом стало известно со страницы "Киев Цифровой" в Facebook.

"Небольшая авария. Киев Цифровой может временно не отвечать на ваши запросы", - отметили в пресс-службе сервиса.

В компании добавили, что технический отдел уже работает над устранением сбоя и делает все возможное, чтобы сервисы вернулись к жизни, и пообещали сообщить о налаживании работы.

Реклама:

В комментариях под сообщениями на странице пользователи жалуются на невозможность пополнения транспортных карточек, снятие авто с парковки.

А также на то, что при удалении приложения для обновления его невозможно повторно установить на смартфон.

Напоминаем:

Реклама:

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".