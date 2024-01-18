Румуни заблокували ще один пункт пропуску для українських вантажівок

Рух через пункт пропуску "Дякове" для українських вантажівок ускладнився через блокування напрямку на території Румунії.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами офіцера, 18 січня від Прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про блокування напрямку перед пунктом пропуску "Халмеу", що навпроти українського "Дякове" в Закарпатській області.

Учасники акції – представники агросектору та автоперевізники блокують рух для вантажівок. О 10.30 учасники цих дій перекрили проїзд автошляхом до кордону великою сільськогосподарською технікою.

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Пряма мова: "Причини та орієнтовна тривалість таких дій не повідомлялися.

Прикордонники України здійснюють взаємодію з румунськими колегами, щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.

За наявною інформацією значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки не відмічається.

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Також відмітимо, що в пункті пропуску "Дякове" для вантажних транспортних засобів на виїзд з України діє "Є-черга". На даний час в ній зареєстровано близько 600 автомобілів.

Рух на в’їзд з України вантажних транспортних засобів румунська сторона тимчасово призупинила з метою недопущення блокування проїзду інших категорій транспорту. Також на даний час здійснюється пропуск вантажівок, які прямують на територію України. Проте ускладнення руху може виникнути в обох напрямках.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських та автобусів здійснюється в звичайному режимі".

Нагадаємо: Блокування руху для вантажівок на території Румунії на кордоні з Україною також продовжується по напрямку ще двох пунктів пропуску – "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус – Красноїльськ".

Українська правда