Правительство Польши договорилось с перевозчиками о разблокировании границы Украины

Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством по некоторым требованиям и приостановят свой протест.

Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Согласно договоренности, протест приостановят в среду с 13:00 по киевскому времени.

"Это не конец, но протест будет приостановлен... Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", – сказал Борковский.

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Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию во вторник в 13:00 по киевскому времени, во время которой должно быть подписано соглашение с перевозчиками.

Польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медыке после того, как правительство согласилось на их требования в начале месяца.

Однако перевозчики продолжали блокировать три других КПП на украинско-польской границе.

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Во вторник стало известно, что правительство Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, блокировавших границу с Украиной.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы, однако полного разблокирования до сих пор не произошло.

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Европейская правда