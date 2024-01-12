Немецкие фермеры заблокировали два пограничных перехода с Польшей - в Любешине и в Росувке возле Щецина.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В обоих местах тракторы немецких фермеров заблокировали дорогу через границу.

Кроме того, в приграничной земле Бранденбург протестующие фермеры объявили об около 40 местах, которые они заблокируют в пятницу. Среди прочего, они заблокируют выезды с автобана A11 в направлении Щецина.

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Напоминаем:

Немецкие фермеры уже пятый день протестуют против запланированного правительством сокращения субсидий. Планируется поэтапная отмена налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо. Ожидается, что кульминацией протеста станет большая демонстрация в Берлине в следующий понедельник, 15 января. В этот же день должна состояться встреча между лидерами парламентских фракций и представителями фермеров, приглашенных на заседание Бундестага.

"Дискуссия будет посвящена экономическим перспективам сельскохозяйственных предприятий. Ассоциация фермеров уже настаивала на решении этого вопроса в парламенте", – сообщает агентство dpa. Представители фермеров утверждают, что речь пойдет о "поддержке конкурентоспособности сельского хозяйства" и о том, как прекратить протесты.

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Фермеры еще в декабре начали протесты. В частности, колонна из более 1500 тракторов блокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам.

На прошлой неделе правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров это планируют делать постепенно в течение нескольких лет.

Население Германии в основном с пониманием относится к протестам фермеров, которые привели к пробкам в центрах городов и блокированию въездов на автострады.