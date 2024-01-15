Границу с Польшей за год пересекло в три раза больше авто с украинской регистрацией, чем с польской

Количество пересечений польской границы транспортными средствами с украинской регистрацией за январь-ноябрь 2023 года составило 362,3 тыс, что в 2,7 раз превысило количество пересечений транспортных средств с польской регистрацией.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановления) со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Так, 68 тыс. пересечений выполнили транспортные средства с топливом, 15 тыс - с гуманитарными и военными грузами.

Количество пересечений украинско-польской границы транспортных средств с украинской регистрацией, перевозивших коммерческие грузы, составляло 279 тыс.

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Указывается, что при этом польские перевозчики за 11 месяцев 2023 года выполнили 132 тыс перевозок в Украину.

"В соотношении коммерческих двусторонних перевозок между странами польские перевозчики занимают 33%, а украинские – 67%. До полномасштабного вторжения соотношение между польскими и украинскими перевозчиками было на уровне 40% и 60% соответственно", - сообщило Минвосстановления.

Количество перевозок транспортными средствами с украинской регистрацией выросло, а с польской регистрацией - сократилось под влиянием тенденций, сформировавшихся в условиях полномасштабного вторжения, пояснили в Минвосстановления.

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"Ключевая причина роста количества перевозок украинских компаний – это реакция на последствия российской вооруженной агрессии. Перевозки топлива, гуманитарных и военных грузов занимают около 20% в общей структуре всех перевозок", - сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Вместе с тем, украинские перевозчики выполняют рейсы по всей Украине. Они перевозят товары в Харьков, Одессу, Запорожье и другие прифронтовые регионы, в которые рейсы международных перевозчиков в большинстве случае не выполняются по причине безопасности.

Министр подчеркнул, что критического влияния на рынок двусторонних перевозок с Польшей это не оказало и соглашение о "транспортном безвизе" позитивно повлияло на все стороны договоренностей, что подтверждает Еврокомиссия.

Для сравнения, в 2022 году количество пересечений транспортными средствами с украинской регистрацией было 307,3 тыс - в 1,7 раза больше, чем с польской. В 2021 году было 228,6 тыс – в 1,2 раза больше, чем с польской.

По данным Минвосстановления, в 2022 году количество пересечений границы транспортных средств с украинской регистрацией выросло на 26% в сравнении с предыдущим годом - до 307,38 тыс.

А количество пересечений границы транспортных средств с польской регистрацией сократилось на 5% - до 174,084.

В Минвосстановления также уточнили, что украинская сторона находится в постоянном контакте с Министерством инфраструктуры Польши по вопросам баланса рынка перевозок и недопущения блокады.

В министерстве напомнили, что в конце декабря 2023 года с новой командой Мининфраструктуры Польши был согласован перечень мер для разблокирования границы. Изменений пока не произошло, несмотря на то, что украинская сторона выполнила взятые обязательства, запустив, в частности, отдельную полосу для пустых грузовиков на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

"Из-за продолжающейся блокады, результаты этих мер увидеть невозможно. Ежедневно польская сторона принимает только около 30 грузовиков, поэтому электронная очередь достигает десятков дней ожидания", - сказано в сообщении.