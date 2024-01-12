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Курс валют на 12 января: доллар отступил от отметки 38

Пятница, 12 января 2024, 10:08 - Анастасия Жарикова

12 января официальный курс гривны снизился менее 38 гривень за доллар, на "черном рынке" гривня несколько ослабла по сравнению с днем накануне, но укрепилась в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 38,23 – 38,95 грн против котировок в 38,75 – 38,90 грн в преддверии.

В это же время "черный" курс евро составил 42,53 – 42,83 грн против курса 42,61 – 42,82 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,9982 грн, евро – 41,7410 грн (накануне доллар – 38,1923 грн, евро – 41,8015 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 38,3 – 39,0 грн (курс на 11 января – 38,5 – 39,15 грн);
  • Евро – 42,05 – 42,85 грн (курс на 11 января – 42,2 – 42,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

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  • Приватбанк – 38,2 – 38,8 грн;
  • Ощадбанк – 38,5 – 39,1 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,1 – 38,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,61 грн за доллар, в Ощаде – 38,85 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,60 грн.

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.

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