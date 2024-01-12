Курс валют на 12 января: доллар отступил от отметки 38
12 января официальный курс гривны снизился менее 38 гривень за доллар, на "черном рынке" гривня несколько ослабла по сравнению с днем накануне, но укрепилась в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:45 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 38,23 – 38,95 грн против котировок в 38,75 – 38,90 грн в преддверии.
В это же время "черный" курс евро составил 42,53 – 42,83 грн против курса 42,61 – 42,82 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 37,9982 грн, евро – 41,7410 грн (накануне доллар – 38,1923 грн, евро – 41,8015 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 38,3 – 39,0 грн (курс на 11 января – 38,5 – 39,15 грн);
- Евро – 42,05 – 42,85 грн (курс на 11 января – 42,2 – 42,95 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 38,2 – 38,8 грн;
- Ощадбанк – 38,5 – 39,1 грн;
- Укрэксимбанк – 38,1 – 38,8 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,61 грн за доллар, в Ощаде – 38,85 грн, в Универсал Банке (monobank) – 38,60 грн.
Напомним:
В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.