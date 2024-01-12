Курс валют на 12 січня: долар відступив від позначки 38

12 січня офіційний курс гривні знизився менше 38 гривень за долар, на "чорному ринку" гривня дещо ослабла, порівняно з днем напередодні, але зміцнилась в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,23 – 38,95 грн проти котирувань у 38,75 – 38,90 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,53 – 42,83 грн проти курсу 42,61 – 42,82 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 37,9982 грн, євро - 41,7410 грн (напередодні долар - 38,1923 грн, євро - 41,8015 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,3 - 39,0 грн (курс на 11 січня – 38,5 - 39,15 грн);

Євро – 42,05 - 42,85 грн (курс на 11 січня – 42,2 - 42,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,2 - 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,5 - 39,1 грн;

Укрексімбанк – 38,1 - 38,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,61 грн за долар, в Ощаді – 38,85 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,60 грн.

Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.