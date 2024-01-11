ООН будет просить у доноров более 3 миллиардов долларов на гуманитарную помощь Украине

Агентства Организации Объединенных Наций на следующей неделе попросят 3,1 миллиарда долларов для финансирования помощи Украине в этом году.

Об этом сообщила директор Отдела операций и пропаганды Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну, передает Reuters.

"Поскольку война в Украине не прекращается, что приводит к высокому уровню гуманитарных потребностей, финансовая поддержка должна быть постоянной. В 2024 году мы призываем всех доноров снова активизироваться и помочь народу Украины", - сказала чиновница.

Она добавила, что план реагирования ООН на 2024 год, который будет представлен OCHA в Женеве в понедельник вместе с Агентством ООН по делам беженцев, имеет целью собрать 3,1 миллиарда долларов для оказания помощи 8,5 миллионам людей в Украине.

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По данным ООН, более 14,6 миллионов человек, или 40% населения Украины, в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России. Конфликт также заставил около 6,3 миллиона человек покинуть страну.

Четыре миллиона человек, в том числе почти миллион детей, остаются внутренне перемещенными лицами.

Напоминаем:

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По данным ООН, в Украине в 80% населенных пунктах вблизи линии фронта люди испытывают препятствия в доступе к продовольствию.