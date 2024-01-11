ООН проситиме в донорів понад 3 мільярди доларів на гуманітарну допомогу Україні
Агентства Організації Об’єднаних Націй наступного тижня попросять 3,1 мільярда доларів для фінансування допомоги Україні цього року.
Про це повідомила директорка Відділу операцій та пропаганди Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну, передає Reuters.
"Оскільки війна в Україні не припиняється, що призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України", — сказала чиновниця.
Вона додала, що план реагування ООН на 2024 рік, який буде представлено OCHA в Женеві в понеділок разом з Агентством ООН у справах біженців, має на меті зібрати 3,1 мільярда доларів для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.
За даними ООН, понад 14,6 мільйонів людей, або 40% населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії. Конфлікт також змусив близько 6,3 мільйона людей покинути країну.
Чотири мільйони людей, у тому числі майже мільйон дітей, залишаються внутрішньо переміщеними особами.
Нагадуємо:
За даними ООН, в Україні в 80% населених пунктах поблизу лінії фронту люди відчувають перешкоди в доступі до продовольства.