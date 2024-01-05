В прошлом году украинская экономика продемонстрировала определенную устойчивость - ООН

В 2023 году украинская экономика продемонстрировала незначительное восстановление - рост ВВП составил 4,6% после предыдущего падения на 29,1%.

Об этом говорится в Докладе о мировом экономическом положении и перспективах 2024 года, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA), передает Укринформ.

Согласно докладу, в прошлом году экономика Украины продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части поставок электроэнергии.

"В этом году наблюдается незначительное улучшение, но это улучшение на бумаге, поскольку экономика уже сократилась, и это очень больно", - сказал директор отдела экономического анализа и политики департамента Шантану Мукерджи.

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Он добавил, что небольшое улучшение не означает восстановление экономики по сравнению с довоенным периодом.

В докладе ООН отмечают, что в Украине выросло частное потребление, а капитальные расходы на реконструкцию увеличились. Сельскохозяйственное производство ниже, чем в довоенный период, а отгрузка зерна из черноморских портов остается проблематичной после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы.

В свою очередь альтернативные экспортные маршруты сталкиваются с логистическими трудностями из-за российских обстрелов портов на Дунае.

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Временные ограничения, введенные ЕС летом на импорт зерна из Украины в пять стран региона, а затем индивидуальные ограничения, наложенные Венгрией, Польшей и Словакией, также повлияли на железнодорожные и автомобильные перевозки.

Экономическая правда