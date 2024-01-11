Сигареты в Украине будут маркировать по новым правилам

Центр общественного здоровья

С 11 января в Украине вступили в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Это важный этап имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, которая предусматривает комплекс мер по защите населения от вреда табачных изделий и электронных сигарет", - говорится в сообщении.

Отныне производители должны размещать на упаковках с сигаретами обновленные графические изображения с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях курения на 65% площади пачки. Также, на упаковках разместят QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья по оказанию помощи по отказу от курения "Я бросаю курить".

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Всего утверждено 14 наборов медицинских предупреждений (вариантов текста и иллюстраций), технические требования к дизайну и форме маркировки, а также порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.

Отмечается, что сигаретная упаковка - важный канал коммуникации с потребителями табака.

"Через привлекательный дизайн производители пытаются привлечь в ряды курильщиков новых потребителей, в частности молодежь и подростков, которые больше всего подвергаются подобным маркетинговым манипуляциям. В то же время табачная упаковка является важным источником информирования и о последствиях курения: 93% нынешних курильщиков замечают медицинские предупреждения на пачках сигарет, а 54% курильщиков задумывались из-за них о прекращении курения", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

С 11 июля 2023 года в Украине действует комплексный антитабачный Закон №1978, нормы которого базируются на положениях Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и имплементируют положения директивы 2014/40/ЕС, реализация которой снизила распространенность курения в Европейском Союзе.

В Украине курение уносит в среднем 130 000 жизней в год. Табакокурение повышает риск инсульта, стенокардии и инфаркта миокарда, и примерно в 5 раз - внезапной смерти.