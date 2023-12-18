В Украине вырос нелегальный рынок сигарет: четверть рынка - тень, неуплаченные налоги - более 23 миллиардов
В октябре 2023 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине вырос до 25,7% за счет увеличения доли поддельной продукции и продукции, предназначенной для продажи в зоне беспошлинной торговли (с надписью Duty Free) или для экспорта.
Исследование рынка нелегальной торговли за октябрь 2023 года, которое есть в распоряжении ЭП, осуществила компания Kantar Украина - представитель компании Kantar, мирового лидера в области маркетинговых данных и аналитики.
Так, в октябре 2023 года, произошел стремительный рост общего уровня нелегальной торговли табачными изделиями в Украине до 25,7%.
Объем теневого рынка сигарет в Украине в 2023 году составляет 7,062 млрд штук.
Оценка неуплаченных налогов в бюджет Украины - 23,500 млрд грн.
На теневом рынке увеличилась как доля поддельной продукции (до 11,3%), так и доля продукции, которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, но нелегально продается в Украине (до 12,9%).
Что касается среднегодового показателя объемов нелегального рынка сигарет в Украине в 2023 году, он достиг 21,8%.
По среднегодовым показателям, 26% поддельной продукции имели признаки поддельных акцизных марок.
Из них (согласно тому, как указано на пачке сигарет):
- Украинское Табачное Производство - 15%;
- Юнайтед Тобако - 11%.
72% нелегальной табачной продукции, с пометкой Duty Free или предназначенной для экспорта, имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика. А также:
- Юнайтед Тобако - 11%;
- другие - 2%;
- неопределенные производители - 15%.
62% этой группы нелегальной продукции составляют сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free. А также:
- Marshall - 8%;
- Lifa - 8%;
- Urta - 2%;
- King - 2%;
- D&B - 2%
Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 8 областей Украины, где реализуется 70% такой продукции. В частности, это:
- Днепропетровская - 17%,
- Одесская - 12%,
- Львовская - 9%;
- Харьковская - 9%;
- Хмельницкая - 7%;
- Кировоградская - 6%;
- Черновицкая - 5%,
- Ровенская - 5%.
Киоски и магазины стали основными каналами распространения нелегальной продукции в 2023 году. В этих каналах торговли продается 69% нелегальной табачной продукции. В целом, каналы распространения выглядят следующим образом:
- киоски 39%;
- магазины 30%;
- уличные торговцы 18%;
- открытые рынки 11%;
- другое 3%.
В исследовании приняли участие 3000 курильщиков фабричных сигарет, мужчины и женщины в возрасте 18,5- 64 года. Исследование проводилось во всех регионах, кроме прифронтовых и оккупированных территорий.
Исследовались три категории нелегальной продукции:
- поддельная продукция;
- продукция, маркированная надписью Duty Free или предназначенная для экспорта, которая нелегально реализуется в Украине;
- контрабанда.