В Украине вырос нелегальный рынок сигарет: четверть рынка - тень, неуплаченные налоги - более 23 миллиардов

В октябре 2023 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине вырос до 25,7% за счет увеличения доли поддельной продукции и продукции, предназначенной для продажи в зоне беспошлинной торговли (с надписью Duty Free) или для экспорта.

Исследование рынка нелегальной торговли за октябрь 2023 года, которое есть в распоряжении ЭП, осуществила компания Kantar Украина - представитель компании Kantar, мирового лидера в области маркетинговых данных и аналитики.

Так, в октябре 2023 года, произошел стремительный рост общего уровня нелегальной торговли табачными изделиями в Украине до 25,7%.

Объем теневого рынка сигарет в Украине в 2023 году составляет 7,062 млрд штук.

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Оценка неуплаченных налогов в бюджет Украины - 23,500 млрд грн.

На теневом рынке увеличилась как доля поддельной продукции (до 11,3%), так и доля продукции, которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, но нелегально продается в Украине (до 12,9%).

Что касается среднегодового показателя объемов нелегального рынка сигарет в Украине в 2023 году, он достиг 21,8%.

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По среднегодовым показателям, 26% поддельной продукции имели признаки поддельных акцизных марок.

Из них (согласно тому, как указано на пачке сигарет):

Украинское Табачное Производство - 15%;

Юнайтед Тобако - 11%.

72% нелегальной табачной продукции, с пометкой Duty Free или предназначенной для экспорта, имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика. А также:

Юнайтед Тобако - 11%;

другие - 2%;

неопределенные производители - 15%.

62% этой группы нелегальной продукции составляют сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free. А также:

Marshall - 8%;

Lifa - 8%;

Urta - 2%;

King - 2%;

D&B - 2%

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 8 областей Украины, где реализуется 70% такой продукции. В частности, это:

Днепропетровская - 17%,

Одесская - 12%,

Львовская - 9%;

Харьковская - 9%;

Хмельницкая - 7%;

Кировоградская - 6%;

Черновицкая - 5%,

Ровенская - 5%.

Киоски и магазины стали основными каналами распространения нелегальной продукции в 2023 году. В этих каналах торговли продается 69% нелегальной табачной продукции. В целом, каналы распространения выглядят следующим образом:

киоски 39%;

магазины 30%;

уличные торговцы 18%;

открытые рынки 11%;

другое 3%.

В исследовании приняли участие 3000 курильщиков фабричных сигарет, мужчины и женщины в возрасте 18,5- 64 года. Исследование проводилось во всех регионах, кроме прифронтовых и оккупированных территорий.

Исследовались три категории нелегальной продукции: