Подпольный табачный цех с промышленной линией полиция разоблачила в бывшей воинской части

Национальная полиция обнаружила подпольный табачный цех, обустроенный промышленной линией, на территории бывшей воинской части.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Обезвредили деятельность подпольного табачного цеха в Черкасской области. Несколько жителей региона обустроили производство на территории бывшей воинской части. В одном из помещений установили промышленную линию, оборудование для сушки табака и упаковки", - сообщают правоохранители.

В сообщении отсутствует информация, сколько времени действовал указанный цех и откуда поступило промышленное оборудование. Также не сообщается, кто являлся собственников бывшей воинской части.

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Отмечается, что оборудование цеха состояло из промышленной линии для производства сигарет, оборудования для сушки табака и упаковки.

Для маскировки потребления производством значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии на определенную мощность предприятие было обустроено дизельной подстанцией. Также дельцы установили по периметру территории камеры видеонаблюдения.

Производственные мощности позволяли изготавливать более 50 000 пачек сигарет в сутки. На складах хранилось 150 000 пачек сигарет.

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Деятельность подпольного цеха правоохранители ликвидировали 2 января. Общая сумма изъятого оборудования и продукции достигает 20 миллионов гривен.

Также сообщается, что готовую продукцию сбывали под видом отечественных и иностранных табачных производителей через сеть оптовой и розничной торговли в Черкасской, Киевской и Винницкой областях.

Уголовное производство расследуется по статьям 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения организаторов и участников подпольного бизнеса к ответственности.