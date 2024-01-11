Сигарети в Україні маркуватимуть за новими правилами

Центр громадського здоров'я

З 11 січня в Україні набрали чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Це важливий етап імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет", - йдеться в повідомленні.

Відтепер виробники мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65% площі пачки. Також, на упаковках розмістять QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".

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Загалом затверджено 14 наборів медичних попереджень (варіантів тексту та ілюстрацій), технічні вимоги до дизайну та форми маркування, а також порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.

Зазначається, що сигаретна упаковка – важливий канал комунікації зі споживачами тютюну.

"Через привабливий дизайн виробники намагаються залучити до лав курців нових споживачів, зокрема молодь та підлітків, які найбільше піддаються подібним маркетинговим маніпуляціям. Водночас тютюнова упаковка є важливим джерелом інформування й про наслідки куріння: 93% теперішніх курців помічають медичні попередження на пачках сигарет, а 54% курців задумувались через них про припинення куріння", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо:

З 11 липня 2023 року в Україні діє комплексний антитютюновий Закон №1978, норми якого базуються на положеннях Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементують положення директиви 2014/40/ЄС, реалізація якої знизила поширеність куріння у Європейському Союзі.

В Україні куріння забирає в середньому 130 000 життів на рік. Тютюнокуріння підвищує ризик інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда, і приблизно в 5 разів — раптової смерті.