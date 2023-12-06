В НБУ объяснили, почему экономика Украины восстанавливается быстрее, чем в прогнозах

Темпы восстановления экономики Украины в 2023 году превысили первоначальные прогнозы, а локомотивом позитивных изменений стала способность украинского бизнеса адаптироваться к работе в сверхсложных условиях полномасштабной войны.

Причины, почему экономика Украины восстанавливается быстрее, чем в прогнозах, объяснили в НБУ.

"Даже в сложных военных условиях предприятия быстро и эффективно налаживают производство и логистику", - констатировали в Нацбанке.

Также, положительное влияние на экономику Украины имел еще ряд факторов.

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Работа агросектора

"Погодные условия привели к высокой урожайности, а по некоторым культурам она даже была рекордной. И хотя остановка работы "зернового коридора" будет ограничивать экспорт, расширение альтернативных путей, в частности через дунайские порты, будет поддерживать его", -- отмечают в НБУ.

Стабильный курс при умеренной инфляции

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В Украине сохраняется макрофинансовая стабильность. Инфляция с октября 2022 года до октября 2023-го составила 5,3%, то есть вошла в целевой диапазон Нацбанка. А устойчивые валютный рынок и банковская система создают необходимую почву для дальнейшего экономического восстановления.

Бюджетный "разгон"

Расходы из государственной сметы на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры способствуют оживлению экономики - к такому выводу пришли в Нацбанке.

Теперь, по прогнозам НБУ, по итогам 2024 года ожидается рост реального ВВП еще на 3,6%.

В 2025 году, при условии снижения рисков безопасности, ожидаемый рост ВВП может ускориться до 6%.

Напоминаем:

Согласно прогнозам НБУ, ожидается, что рост ВВП до конца 2023 года составит 5%, а не 1%, как считалось в начале 2023-го.