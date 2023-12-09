Рост расходов на оборону и революция ИИ: экономические тренды The Economist на 2024 год

Новый 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону по всему миру, глобальное внедрение искусственного интеллекта и новый максимум для возобновляемых источников энергии.

Об этом идет речь в статье The Economist.

Издание представило 10 глобальных трендов в экономике на 2024 год. Среди главных трендов самым громким, безусловно, является искусственный интеллект (ИИ), и хотя его новые возможности действительно имеют революционный характер, пока нейросети не приносят прибыли, зато вызывают много вопросов.

Центральные банки на фоне медленного роста цен начинают снижать процентную ставку. При этом, несмотря на глобальный уровень инфляции в 5%, потребители склонны хранить деньги.

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Кроме того, высокий спрос на инфраструктуру увеличивает инвестиции в Азиатские рынки на 4%.

Усилия по замедлению изменений климата поднимают потребление возобновляемых источников энергии на 11% до нового максимума, при этом невозобновляемое топливо все еще обеспечивает 4/5 всей отрасли. Растет также рынок электромобилей, в частности, благодаря государственной поддержке. Сегодня 1 из 4 произведенных автомобилей будет ездить на электричестве.

Значительные средства среди старшего населения выделяются на здравоохранение, тратя на него 10% мирового ВВП.

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Международный туризм благодаря высоким ценам и несмотря на геополитическую ситуацию в мире получил рекордную прибыль в 1,5 трлн долл.

Из-за практики работы из дома 20% американских офисов пустуют. В меньшей степени это касается ЕС, где этот показатель находится на отметке около 8%. Рост также фиксирует рекламная отрасль, в ожидании президентских выборов в США, и летних Олимпийских игр в Париже.

Российское вторжение в Украину, американские расходы на оборону в более 886 млрд долл и геополитическая ситуация в мире побуждает увеличение расходов на оборону. Страны НАТО долгожданно подходят к отметке расходов на оборону в 2% от ВВП. Также расходы на оборону увеличивают страны-соседи Китая: Япония, Тайвань, Филиппины.

В 2024 году вести в танце будет геополитика, напряженные отношения между США и Китаем, новые вызовы в войне России против Украины будут диктовать условия следующего года.

Глобальный ВВП вырастет лишь на 2,2%, развивающиеся страны покажут лучший результат, чем богатые, при этом Китай потеряет корпоративные инвестиции в пользу конкурентов. Бизнес встретится с новыми экологическими правилами и, возможно, с минимальным глобальным налогом.

Экономическая Правда.