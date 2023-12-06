Герега закрыла сделку по приобретению мажоритарной доли в сети Intersport Polska

фото: intersport

Кипрская компания Paravita Holding Limited, которую контролирует совладелица сети "Эпицентр" Галина Герега, стала владельцем контрольного пакета акций сети Intersport Polska.

Об этом говорится в сообщении на Варшавской фондовой бирже от 5 декабря.

Согласно сообщению на бирже, Герега является владелицей фонда Solidez OG Foundation (Лихтенштейн), который является основателем Paravita Holding Limited.

В сообщении говорится, что Герега стала косвенным владельцем 35,9 млн акций Intersport Polska, что дает ей 51,3% в акционерном капитале и 49,94% голосов.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Польши разрешило владельцам "Эпицентра" Галине и Александру Герегам поглотить польский Intersport.

Также сообщалось, что польский спортивный ритейлер Intersport получит 10 млн евро на открытие новых магазинов и модернизацию уже открытых.

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Сеть Intersport имеет 35 магазинов в Польше, преимущественно в торговых центрах. С апреля 2022-го по март 2023-го компания получила годовой чистый убыток в размере 12,8 млн злотых, а чистый доход составил 239 457 злотых, писал Forbes.

Компания Герег "Эпицентр К" развивает сеть Intersport в Украине с 2015 года, когда подписали договор о партнерстве со швейцарской IIC-Intersport International Corporation GMBH. С тех пор украинская сеть мультибрендовых магазинов спорттоваров выросла до более 50 торговых точек в разных регионах страны.

Экономическая правда