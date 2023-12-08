Более 3 тысяч грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе

getty images

По состоянию на 8 декабря из-за забастовки польских перевозчиков на четырех пунктах пропуска с Польшей находится около 3300 грузовиков.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, ситуация по пропуску украинских грузовиков за последнее время практически не изменилась. Сейчас заблокировано движение на 4 направлениях.

"По состоянию на сегодняшнее утро, по информации польских коллег, в очередях на территории Польши в сторону Украины находится около 3300 грузовиков", - отметил Демченко.

Реклама:

Спикер ГПСУ добавил, что самые большие очереди грузовиков напротив пункта пропуска "Шегини" - 1200 и пункта пропуска "Рава-Русская" - около 850. Также наиболее затрудненное движение наблюдается в направлении "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Если раньше через каждые сутки пункт пропуска "Ягодин" пересекало 1200-1300 грузовиков в две стороны, то за прошедшие 24 часа фиксировалось на пересечении границы только 160 грузовых транспортных средств", - добавил Демченко.

Отмечается, что польские блокировщики пропускают через границу только гуманитарные и еще некоторые важные грузы. Однако назвать их движение беспрепятственным нельзя.

Реклама:

Напомним:

АО "Укрзализныця" готовится переправлять заблокированные на границе с Польшей украинские грузовики контрейлерными поездами.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

возвращение разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.