Трещины в киевском метро: полиция начала расследование из-за халатности
Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Дословно: Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК).
08 декабря 2023 года столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро.
По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена".
Детали: Следователи и прокуроры исследуют обстоятельства, которые привели к разгерметизации тоннеля.
Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь.
Напомним:
С 9 декабря Киевский метрополитен на полгода остановит движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.
8 декабря пришлось срочно остановить движение на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская".
Позже телеграм-канал "Пассажиры Киева" опубликовал видео, на котором видно, что аварийный тоннель заполняется водой.