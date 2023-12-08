Трещины в киевском метро: полиция начала расследование из-за халатности

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК).

08 декабря 2023 года столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро.

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По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена".

Детали: Следователи и прокуроры исследуют обстоятельства, которые привели к разгерметизации тоннеля.

Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь.

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Напомним:

С 9 декабря Киевский метрополитен на полгода остановит движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

8 декабря пришлось срочно остановить движение на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская".

Позже телеграм-канал "Пассажиры Киева" опубликовал видео, на котором видно, что аварийный тоннель заполняется водой.

Украинская правда