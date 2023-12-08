Тріщини в київському метро: поліція почала розслідування через недбалість

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 ККУ).

08 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро.

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За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену".

Деталі: Слідчі та прокурори дослідять обставини, які призвели до розгерметизації тунелю.

Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в поймі річки Либідь.

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Нагадаємо:

З 9 грудня Київський метрополітен на пів року зупинить рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

8 грудня довелося терміново зупинити рух на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська".

Пізніше телеграм-канал "Пасажири Києва" опублікував відео, на якому видно, що аварійний тунель заповнюється водою.

Українська правда