В Києве из-за проблем с тоннелем на полгода закрывают  движение метро между "Лыбедской" и "Теремками"

С 9 декабря Киевский метрополитен остановит движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В связи с необходимостью срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря движение поездов Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" придется полностью остановить до завершения работ", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте КГГА в пятницу.

Такое решение было принято 8 декабря Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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В КП "Киевский метрополитен" сообщают, что остановка движения поездов метро между станциями – вынужденный шаг, чтобы избежать внештатной ситуации во время движения, поскольку появился риск потери устойчивости туннельных сооружений из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу.

По предварительным расчетам, восстановительные работы будут длиться около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

"За это время специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные изыскания, с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы", - отмечается в сообщении.

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В метрополитене отметили, что станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут круглосуточно работать в режиме укрытия.

"Для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбедская"", - говорится в сообщении.

Обновлено:

Несмотря на намерения остановить движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Лыбедская" с 9 декабря, Киевская городская госадминистрация сообщает, что на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" движение пришлось остановить уже 8 декабря.

"Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют только на участке между станциями "Героев Днепра" - "Лыбедская".

Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Позже телеграм-канал "Пассажиры Киева" опубликовал видео, на котором видно, что аварийный тоннель заполняется водой.



