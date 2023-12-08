Потолок аварийного тоннеля в киевском метро пошел новыми трещинами, у властей уже есть версия

В Киевском метрополитене объяснили причину срочной остановки движения 8 декабря на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская": потолок пошел новыми трещинами.

Об этом рассказал директор КП "Киевский метрополитен Виктор Брагинский в сюжете телеканала "Киев", объясняя, почему движение на аварийном участке было остановлено на день раньше запланированного.

"Сегодня после утреннего пика мы увидели эти новые трещины. Это уже угроза для безопасности перевозки наших пассажиров. Поэтому было принято решение в 13:45 остановить движение по этому участку. И параллельно сейчас мы уже занимаемся работами по ликвидации этой ситуации", - сказал Брагинский.

При этом, присутствующий на аварийном участке мэр Киева Виталий Кличко озвучил первую версию того, что произошло с тоннелем на синей ветке столичного метро.

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"Предварительно нарушены условия строительства. Возможно", - сказал Кличко.

По его словам, больше технической информации власти дадут в ближайшее время, когда будут владеть информацией от специалистов.

По версии директора метрополитена, первый отчет возможен не раньше, чем через две недели.

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"Первый отчет будет через две недели после получения результатов геологии. После чего тоннель будет вскрыт сверху через котлован", - рассказал Брагинский.

Окончательные выводы, по его словам, станут известны через два-три месяца.

"Мы должны извне добраться до тоннеля и увидеть, были ли генподрядчиком соблюдены те нормы, которые были предусмотрены проектом. То есть, была ли сделана гидроизоляция, было ли сделано химзакрепление и тому подобное. Это будет месяца через два-три, не раньше", - отметил он.

В частности, по его словам, придется вырыть котлован около 20 метров в длину и 10 метров - в ширину. Глубина залегания тоннеля на этом участке - от 5 метров до 8,5 метров.

Напоминаем:

С 9 декабря Киевский метрополитен на полгода остановит движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

В то же время уже 8 декабря пришлось срочно остановить движение на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская".

Позже телеграм-канал "Пассажиры Киева" опубликовал видео, на котором видно, что аварийный тоннель заполняется водой.