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Британия предоставила гарантию на кредит для восстановления шести мостов в Киевской области

Пятница, 8 декабря 2023, 19:45 - Алексей Павлыш
 
фото: агентство восстановления

Шесть мостов в Киевской области, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, будут восстановлены с привлечением британских средств.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Отмечается, что Департамент гарантирования экспортных кредитов правительства Великобритании UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн евро от Citibank, а британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций.

 
фото: агентство восстановления

По словам Агентства, сейчас активно ведутся работы на трех мостах, и до конца года планируем открыть движение для транспорта по ним:

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  • Мост через р. Трубеж на автомобильной дороге Н-07
  • Мост через р. Жерева на автомобильной дороге Т-10-05
  • Мостовой переход через сушу на автомобильной дороге Т-10-07

Еще на трех объектах работы начнутся в следующем году:

  • Мост через канал на автомобильной дороге Р-69
  • Путепровод на автомобильной дороге Т-10-19
  • Мостовой переход через р.Тетерев на автомобильной дороге Т-10-05.

Все шесть мостов восстанавливаются по модели "Проектируй-строй".

Торги проводились по упрощенной процедуре закупки на Prozorro. Победителями стали две турецкие компании = Onur Group и Douş.

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"Предложения этих компаний соответствуют всем критериям и условиям, определенным в тендерной документации. Победили компании с наиболее выгодным экономическим предложением. Ожидаемая стоимость стала меньше на 7,2 млн грн", - заявили в Агентстве.

Экономическая правда

Британия инфрастуктура
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