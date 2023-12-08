Британия предоставила гарантию на кредит для восстановления шести мостов в Киевской области
Шесть мостов в Киевской области, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, будут восстановлены с привлечением британских средств.
Об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
Отмечается, что Департамент гарантирования экспортных кредитов правительства Великобритании UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн евро от Citibank, а британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций.
По словам Агентства, сейчас активно ведутся работы на трех мостах, и до конца года планируем открыть движение для транспорта по ним:
- Мост через р. Трубеж на автомобильной дороге Н-07
- Мост через р. Жерева на автомобильной дороге Т-10-05
- Мостовой переход через сушу на автомобильной дороге Т-10-07
Еще на трех объектах работы начнутся в следующем году:
- Мост через канал на автомобильной дороге Р-69
- Путепровод на автомобильной дороге Т-10-19
- Мостовой переход через р.Тетерев на автомобильной дороге Т-10-05.
Все шесть мостов восстанавливаются по модели "Проектируй-строй".
Торги проводились по упрощенной процедуре закупки на Prozorro. Победителями стали две турецкие компании = Onur Group и Douş.
"Предложения этих компаний соответствуют всем критериям и условиям, определенным в тендерной документации. Победили компании с наиболее выгодным экономическим предложением. Ожидаемая стоимость стала меньше на 7,2 млн грн", - заявили в Агентстве.
Экономическая правда