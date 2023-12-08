Британия предоставила гарантию на кредит для восстановления шести мостов в Киевской области

фото: агентство восстановления

Шесть мостов в Киевской области, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, будут восстановлены с привлечением британских средств.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Отмечается, что Департамент гарантирования экспортных кредитов правительства Великобритании UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн евро от Citibank, а британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций.

фото: агентство восстановления

По словам Агентства, сейчас активно ведутся работы на трех мостах, и до конца года планируем открыть движение для транспорта по ним:

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Мост через р. Трубеж на автомобильной дороге Н-07

Мост через р. Жерева на автомобильной дороге Т-10-05

Мостовой переход через сушу на автомобильной дороге Т-10-07

Еще на трех объектах работы начнутся в следующем году:

Мост через канал на автомобильной дороге Р-69

Путепровод на автомобильной дороге Т-10-19

Мостовой переход через р.Тетерев на автомобильной дороге Т-10-05.

Все шесть мостов восстанавливаются по модели "Проектируй-строй".

Торги проводились по упрощенной процедуре закупки на Prozorro. Победителями стали две турецкие компании = Onur Group и Douş.

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"Предложения этих компаний соответствуют всем критериям и условиям, определенным в тендерной документации. Победили компании с наиболее выгодным экономическим предложением. Ожидаемая стоимость стала меньше на 7,2 млн грн", - заявили в Агентстве.

Экономическая правда