Британский регулятор проверит партнерство Microsoft и OpenAI
Британское Управление по вопросам конкуренции и рынков изучает, привело ли партнерство между Microsoft и OpenAI, включая недавние кадровые ротации у разработчика чат-бота ChatGPT, к слиянию, и если да, то как это повлияет на конкуренцию
Об этом говорится в заявлении регулятора.
Отмечается, что CMA предоставило сторонам и заинтересованным третьим сторонам возможность заранее прокомментировать партнерство между Microsoft и OpenAI.
"Скорость, с которой искусственный интеллект масштабируется в различных сферах применения и на различных рынках, не имеет себе равных в экономической истории.
В недавнем отчете CMA по быстро развивающемуся рынку ИИ отмечены как возможности, так и риски для конкуренции и защиты прав потребителей, которые были отражены в ряде предложенных принципов, которые должны направлять развитие рынка к положительным результатам для людей и бизнеса.
Важнейшими среди них являются необходимость устойчивой конкуренции между разработчиками ИИ, что будет способствовать инновациям, росту и ответственным практикам во всем секторе, а также необходимость открытой и эффективной конкуренции при внедрении ИИ в ряде видов деятельности, связанных с переработкой и сбытом продукции", - пояснили в регуляторе.
"Недавно произошел ряд изменений в управлении OpenAI, некоторые из которых касались Microsoft. В свете этих событий, регулятор стремится определить, привело ли партнерство Microsoft/OpenAI, включая последние события, к слиянию, и если да, то какое потенциальное влияние есть на конкуренцию", - добавили в CMA.
Напомним:
Сообщалось, что Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.
Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требовали вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.
20 ноября стало известно, что бывший СЕО OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман вместе присоединятся к Microsoft, где возглавят новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.
Позже стало известно, что соучредитель OpenAI Сэм Альтман вернется на должность СЕО компании после того, как его уволили 17 ноября. Стороны достигли принципиального согласия по его возвращению в компанию.
Корпорация Microsoft войдет в совет директоров OpenAI, но займет там позицию наблюдателя без права голоса.
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Экономическая правда