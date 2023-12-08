Британский регулятор проверит партнерство Microsoft и OpenAI

reuters

Британское Управление по вопросам конкуренции и рынков изучает, привело ли партнерство между Microsoft и OpenAI, включая недавние кадровые ротации у разработчика чат-бота ChatGPT, к слиянию, и если да, то как это повлияет на конкуренцию

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что CMA предоставило сторонам и заинтересованным третьим сторонам возможность заранее прокомментировать партнерство между Microsoft и OpenAI.

"Скорость, с которой искусственный интеллект масштабируется в различных сферах применения и на различных рынках, не имеет себе равных в экономической истории.

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В недавнем отчете CMA по быстро развивающемуся рынку ИИ отмечены как возможности, так и риски для конкуренции и защиты прав потребителей, которые были отражены в ряде предложенных принципов, которые должны направлять развитие рынка к положительным результатам для людей и бизнеса.

Важнейшими среди них являются необходимость устойчивой конкуренции между разработчиками ИИ, что будет способствовать инновациям, росту и ответственным практикам во всем секторе, а также необходимость открытой и эффективной конкуренции при внедрении ИИ в ряде видов деятельности, связанных с переработкой и сбытом продукции", - пояснили в регуляторе.

"Недавно произошел ряд изменений в управлении OpenAI, некоторые из которых касались Microsoft. В свете этих событий, регулятор стремится определить, привело ли партнерство Microsoft/OpenAI, включая последние события, к слиянию, и если да, то какое потенциальное влияние есть на конкуренцию", - добавили в CMA.

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