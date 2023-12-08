Стеля аварійного тунелю в київському метро пішла новими тріщинами, влада вже має версію

У Київському метрополітені пояснили причину термінової зупинки руху 8 грудня на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська": стеля пішла новими тріщинами.

Про це розповів директор КП "Київський метрополітен Віктор Брагінський в сюжеті телеканалу "Київ", пояснюючи, чому рух на аварійній ділянці був зупинений на день раніше запланованого.

"Сьогодні після ранкового піка ми побачили ці нові тріщини. Це вже загроза для безпеки перевезення наших пасажирів. Тому було прийнято рішення о 13:45 зупинити рух цією ділянкою. І паралельно зараз ми вже займаємося роботами по ліквідації цієї ситуації", - сказав Брагінський.

При цьому, присутній на аварійній ділянці мер Києва Віталій Кличко озвучив першу версію того, що відбулося з тунелем на синій гілці столичного метро.

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"Попередньо порушені умови будівництва. Можливо", - сказав Кличко.

За його словами, більше технічної інформації влада дасть найближчим часом, коли буде володіти інформацією від фахівців.

За версією директора метрополітену, перший звіт можливий не раніше, ніж за два тижні.

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"Перший звіт буде за два тижні після отримання результатів геології. Після чого тунель буде розкритий зверху через котлован", - розповів Брагінський.

Остаточні висновки, за його словами, стануть відомі за два-три місяці.

"Ми повинні ззовні добратися до тунелю і побачити, чи були генпідрядником дотримані ті норми, які були передбачені проєктом. Тобто, чи була зроблена гідроізоляція, чи було зроблене хімзакріплення тощо. Це буде місяця через два-три, не раніше", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, доведеться вирити котлован близько 20 метрів в довжину і 10 метрів - в ширину. Глибина залягання тунелю на цій ділянці - від 5 метрів до 8,5 метрів.

Нагадуємо:

З 9 грудня Київський метрополітен на пів року зупинить рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

Водночас вже 8 грудня довелося терміново зупинити рух на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська".

Пізніше телеграм-канал "Пасажири Києва" опублікував відео, на якому видно, що аварійний тунель заповнюється водою.