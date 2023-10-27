Столичное метро получило последние вагоны в рамках помощи от Варшавы

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило последний поезд варшавского метрополитена в рамках технической помощи.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В общей сложности столичная подземка бесплатно получила 60 выведенных из эксплуатации вагонов серии №81 от польских коллег. Поэтапная транспортировка всех вагонов длилась семь месяцев.

Специалисты метрополитена продолжают прорабатывать каждый полученный поезд для определения технического состояния.

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В КГГА напомнили, что 80% подвижного состава, курсирующего по линиям киевского метро, изготовлено в советское время – он аналогичен вагонам, эксплуатируемым в варшавском метрополитене. В конструкции этих вагонов необходимо оборудование для проведения своевременного и надлежащего обслуживания подвижного состава столичного метро.

Для безопасного движения поездов, быстрой и качественной поездки, подвижной состав требует своевременных, качественных и тщательных ремонтов, в том числе текущих и капитальных.

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10 октября коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило седьмую партию варшавских вагонов – 6 единиц.