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Правительство выделило почти 800 миллионов на разминирование и фортификации

Четверг, 7 декабря 2023, 20:30 - Украинская правда

Кабинет министров на внеочередном заседании 7 декабря выделил более 788 млн грн на фортификационные укрепления и разминирование территорий.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь: "Только что на внеочередном заседании Правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах".

Детали: По его словам, в частности, 759 млн грн будут направлены на закупку автотехники и 29 млн грн - на спецтехнику.

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Немчинов подчеркнул, что это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и существенно ускорить сроки очистки украинских земель от российских мин и снарядов.

Что предшествовало:

29 ноября на Ставке верховного главнокомандующего Зеленский обсуждал значительное усиление фортификаций в регионах и противовоздушной обороны.

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30 ноября президент Владимир Зеленский в Запорожье провел совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на "всех основных направлениях".

Перед этим Министерства обороны и цифровой трансформации создали межведомственную рабочую группу по возведению военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, к строительству 2-3 линий будут привлекать бизнес, который готов оказывать меценатскую помощь.

Украинская правда

Кабмин разминирование война
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