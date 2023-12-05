В Кабмине объявили о запуске в Украине производства бронетехники совместно с Rheinmetall

БРОНЕМАШИНА FUCHS

Украина и немецкий оружейный концерн Rheinmetall вскоре запустят производство бронетехники на территории Украины.

Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, производство будет запущено "в ближайшей перспективе".

"Это флагманский проект объединения сил Украины и европейских оружейников", - сказал премьер.

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"В будущем так же будем делать ставку на трансферт технологий, инвестиции в конструкторские разработки, новые производства и Military Tech", - анонсировал Шмыгаль.

Он напомнил, что Rheinmetall уже производит для Украины артиллерийские снаряды.

"В октябре мы с канцлером Германии Олафом Шольцом дали старт сотрудничеству Украинского оборонно-промышленного комплекса и немецкого Rheinmetall. Предприятие уже производит для Украины артиллерийские снаряды и получает на них новые заказы", - отметил глава правительства.

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Напоминаем:

Ранее агентство Reuters сообщало, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует начать выпуск первых бронемашин Fuchs и Lynx в Украине уже в следующем году.

По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, компания ожидает подписания соглашения с Украиной.