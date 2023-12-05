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В Госспецсвязи очередное увольнение: должности лишился первый замглавы ведомства 

Вторник, 5 декабря 2023, 18:20 - Лия Ильченко

Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Маковского с должности первого заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецвсязи).

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

"Уволен Маковский Дмитрий Васильевич с должности первого заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил Мельничук.

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Напоминаем:

20 ноября Кабмин уволил Юрия Щиголя с должности главы Госспецсвязи. 

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.

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Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. 

1 декабря Кабинет министров назначил Юрия Мироненко главой Государственной службы специальной связи и защиты (Госспецсвязи) Украины.

Кабмин
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