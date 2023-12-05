В Госспецсвязи очередное увольнение: должности лишился первый замглавы ведомства
Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Маковского с должности первого заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецвсязи).
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.
"Уволен Маковский Дмитрий Васильевич с должности первого заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - сообщил Мельничук.
Напоминаем:
20 ноября Кабмин уволил Юрия Щиголя с должности главы Госспецсвязи.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.
Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.
1 декабря Кабинет министров назначил Юрия Мироненко главой Государственной службы специальной связи и защиты (Госспецсвязи) Украины.