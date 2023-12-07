Уряд виділив майже 800 мільйонів на розмінування та фортифікації
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 грудня виділив понад 788 млн грн на фортифікаційні укріплення та розмінування територій.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram
Пряма мова: "Щойно на позачерговому засіданні Уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах".
Деталі: За його словами, зокрема, 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн — на спецтехніку.
Немчінов підкреслив, що це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін та снарядів.
Що було раніше:
29 листопада на Ставці верховного головнокомандувача Зеленський обговорював значне посилення фортифікацій у регіонах та протиповітряної оборони.
30 листопада президент Володимир Зеленський у Запоріжжі провів нараду з військовим керівництвом щодо будівництва фортифікаційних споруд на "всіх основних напрямках".
Перед цим Міністерства оборони та цифрової трансформації створили міжвідомчу робочу групу щодо зведення військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, до будівництва 2-3 ліній залучатимуть бізнес, який готовий надавати меценатську допомогу.