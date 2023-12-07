Уряд виділив майже 800 мільйонів на розмінування та фортифікації

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 грудня виділив понад 788 млн грн на фортифікаційні укріплення та розмінування територій.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова: "Щойно на позачерговому засіданні Уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міноборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах".

Деталі: За його словами, зокрема, 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн — на спецтехніку.

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Немчінов підкреслив, що це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін та снарядів.

Що було раніше:

29 листопада на Ставці верховного головнокомандувача Зеленський обговорював значне посилення фортифікацій у регіонах та протиповітряної оборони.

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30 листопада президент Володимир Зеленський у Запоріжжі провів нараду з військовим керівництвом щодо будівництва фортифікаційних споруд на "всіх основних напрямках".

Перед цим Міністерства оборони та цифрової трансформації створили міжвідомчу робочу групу щодо зведення військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, до будівництва 2-3 ліній залучатимуть бізнес, який готовий надавати меценатську допомогу.

Українська правда