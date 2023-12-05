Разминирование сельхозземель: в ноябре обследовали более 17 тысяч гектаров

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По итогам ноября пиротехнические подразделения госорганов и неправительственных операторов обследовали более 17 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Всего с начала года в рамках приоритетного разминирования сельхозземель обследовано более 257 тыс га угодий.

"Несмотря на осложнение погодных условий наши пиротехники продолжают работу по обследованию и разминированию наиболее ценных украинских земель. За последнюю неделю ноября обследовано более трех тысяч гектаров, более полутора тысяч гектаров очищено или разминировано.

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С начала года почти 195 тысяч гектаров возвращено аграриям для хозяйственной эксплуатации. Правительство продолжает работу над усилением возможностей пиротехнических подразделений. Цель - ускорить очистку территории страны", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При этом наибольшие площади в ноябре в рамках выполнения плана приоритетного возвращения сельхозземель в эксплуатацию были обследованы в Херсонской области - 12 тыс 400 га. На Харьковщине за месяц пиротехники обследовали более 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Еще более 1300 га обследовано в Николаевской области.

Напомним:

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Экономическая правда