Украина получит 1,5 миллиона евро на гумразминирование от Словении

Словения предоставит 1,5 миллиона евро Украине на гуманитарное разминирование.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее соглашение подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Словения Андрей Таран и вице-премьер-министр, Министр иностранных и европейских дел Республики Словения Таня Файон.

По условиям Соглашения средства будут предоставлены до конца этого года на безвозвратной основе.

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"1,5 миллиона евро, которые Украина невероятно благодарна получить сегодня от народа Словении, помогут обеспечить саперов ГСЧС и ГССТ необходимой индивидуальной защитой, оборудованием и техникой для разминирования. Эти средства помогут ускорить очистку территории нашей страны от взрывчатки и сохранят жизнь и здоровье многих украинцев", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Она выразила благодарность Словении за участие в отраслевой рабочей группе по координации усилий доноров.

Как подчеркнула министр, Украина стремится в тесном сотрудничестве и диалоге с партнерами разработать долгосрочные решения и положить начало проектам, которые не только удовлетворят насущные потребности, но и заложат основу для длительного сотрудничества в этой сфере.

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На сегодняшний день Украина является самой заминированной страной мира. Потенциально опасной считается почти треть территории нашего государства – около 174 тысячи квадратных километров.

Правительство Украины ставит своей целью вернуть в хозяйственную эксплуатацию в течение 10 лет 80% этих территорий.

Напоминаем:

Министерство энергетики Украины и американская компания Tetra Tech договорились о сотрудничестве по разминированию энергетической инфраструктуры.