США предоставят Украине 20 тысяч тонн металла для защиты энергообъектов

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергетики от атак РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

Агентство отмечает, что компания закупает металл у украинского производителя, после чего его транспортируют на строительство, где уже применяется первая партия.

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Всего ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях, а бетонные конструкции вокруг основной сети "Укрэнерго" возводятся с марта 2023 года, говорится в сообщении.

Уточняют, что решение о защите энергетических объектов было принято правительством и Генеральным штабом ВСУ, тогда как Агентство работает совместно с НЭК "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.

"Во время проектирования используются исходные данные от Генштаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Великобритании по нормативам и стандартам Великобритании и США", – уверяет Агентство.

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Ранее сообщалось, что США вместе с партнерами работают в трех направлениях, чтобы помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру от российских атак.

Перед этим США выделили Украине 25 миллионов долларов на восстановление пострадавшего от российских атак энергетического сектора.

Также стало известно, что Германия предоставит 300 миллионов евро на помощь Украине в энергетическом секторе.

Европейская правда