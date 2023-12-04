Rheinmetall получил от страны НАТО крупный контракт на снаряды для Украины

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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall выиграл крупный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы для Украины; заказчик – неназванная страна НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

Заказ объемом около 142 млн евро предусматривает изготовление "десятки тысяч" полностью укомплектованных 155-мм снарядов. Изготавливать их будет недавно приобретенная дочерняя компания Expal (Rheinmetall Expal Munitions) в Испании.

О заказчике сообщают, что это страна НАТО, которая задекларировала намерения в долгосрочной перспективе предоставлять Украине военную поддержку для борьбы с российской агрессией.

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Снаряды по этому заказу будут поставлены только в 2025 году. В 2024 году Украина сможет получить около 40 тысяч снарядов из более давнего заказа для Rheinmetall.

Концерн также напомнил, что в середине октября 2023 года получил заказ от Германии на 150 тысяч 155-мм боеприпасов для Украины, а также дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121.

Концерн отмечает также, что в 2024 году планирует существенно нарастить производственные мощности, которые имеет в Испании, Германии, Южной Африке и Австралии, после чего годовая способность производства достигнет 700 тысяч боеприпасов.

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Напоминаем:

Этой осенью Rheinmetall получил разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром"), это предприятие уже зарегистрировали в Украине. Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.