Бізнес у 2024 році зможе отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток

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Кабмін розширює програми підтримки бізнесу та закликає місцеву владу долучатись до їх співфінансування - у 2024 році малі та середні підприємства зможуть отримати від держави 15 тисяч грантів на розвиток.

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Стійкість України - в стійкості малого й середнього українського бізнесу та місцевих громад. Наступного року уряд розширить програми підтримки бізнесу і ми закликаємо місцеві громади долучатись до їх співфінансування.

Зокрема, на 2024 рік ми заклали в бюджет 18 млрд грн на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою 5-7-9%. Продовжимо грантові програми для започаткування або розширення бізнесу.

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Наступного року ми можемо видати 14 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу - до 250 тисяч грн та 1 тисячу грантів для переробних підприємств, які можуть отримати до 8 мільйонів грн на розвиток", - розповіла перший віцепрем’єр-міністр України - иіністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на XVІІ Українському муніципальному форумі.

За її словами, у 2024 році також буде діяти програма часткової компенсації виробництва сільгосптехніки, що дозволить підтримати машинобудівників та стимулювати їх розвиток.

"Вперше в бюджеті закладений 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків, на території яких підприємці можуть користуватися низкою пільг. Долучитися до створення індустріальних парків мають можливість і місцеві органи влади", - додали в міністерстві.

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Економічна правда