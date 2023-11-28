Кабмин решил отказаться от бумажных гарантий на бытовую технику 

Документы на предоставление гарантийных услуг для покупателей бытовой техники и мобильных телефонов в Украине будут оцифровываться и храниться на сайтах производителей.

Такое решение содержит постановление Кабмина "Об утверждении порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров", принятое на правительственном заседании 28 ноября, передает Министерство экономики.

"Такие изменения правительство приняло для упрощения ведения бизнеса, диджитализации бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого конечному потребителю", - указало министерство.

Согласно опубликованной ведомством информации, благодаря постановлению потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном сайте производителя и возможность загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока.

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Ожидается, что вследствие принятия документа уменьшится нагрузка на бизнес за счет отмены бумажных форм (всего их девять), которые продавцы обязаны заполнять при гарантийном обслуживании товара и которые создавали основания для наложения штрафных санкций Госпродпотребслужбой.