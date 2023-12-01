Все разделы
Укр / Рус

Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи вместо уволенного Щиголя

Пятница, 1 декабря 2023, 16:36 - Лия Ильченко
 

Юрий Мироненко назначен на должность главы Госспецсвязи вместо уволенного в ноябре Юрия Щиголя, который подозревается в завладении госсредствами на более 62 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 декабря, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

"Назначен Мироненко Юрий Николаевич Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - отметил Мельничук.

Напоминаем:

Реклама:

20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств. Речь шла о "довоенной" схеме по закупке софта на четверть миллиарда гривен. Во время закупок была привлечена фирма-"прокладка", благодаря чему удалось получить откат в 20% от суммы закупок.

24 ноября экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, который подозревается в завладении госсредствами на более 62 млн грн при закупке средств информатизации, вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения.

Кабмин
Реклама:
Материалы по теме
Кабмин решил отказаться от бумажных гарантий на бытовую технику  28 ноября 2023, 15:53
Кабмин объявил реформу предприятий-производителей тепла 28 ноября 2023, 13:38
Украина получит грант на 50 миллионов евро от Германии на кредиты для бизнеса 24 ноября 2023, 20:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте