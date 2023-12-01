Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи вместо уволенного Щиголя

Юрий Мироненко назначен на должность главы Госспецсвязи вместо уволенного в ноябре Юрия Щиголя, который подозревается в завладении госсредствами на более 62 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 декабря, сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

"Назначен Мироненко Юрий Николаевич Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - отметил Мельничук.

Напоминаем:

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20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств. Речь шла о "довоенной" схеме по закупке софта на четверть миллиарда гривен. Во время закупок была привлечена фирма-"прокладка", благодаря чему удалось получить откат в 20% от суммы закупок.

24 ноября экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, который подозревается в завладении госсредствами на более 62 млн грн при закупке средств информатизации, вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения.