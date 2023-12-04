100 поврежденных домов в Гостомеле не восстановили: экс-начальник ВА присвоил стройматериалы - ГАСУ

100 поврежденных домов в Гостомельской общине остаются не восстановленными, в частности потому, что экс-начальник Гостомельской ВА присвоил стройматериалов на 11 млн грн.

Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева.

"Бывший начальник Гостомельской военной администрации, получив от Киевской областной администрации строительные материалы на сумму почти 11 млн грн, просто их присвоил", - отметили в ГАСУ по результатам ревизии Гостомельской поселковой военной администрации за период 2022 и 2023 годов.

Кроме того, в Гостомеле установлены факты, свидетельствующие о нарушениях и злоупотреблениях в процессе восстановления поврежденного боевыми действиями имущества.

Реклама:

"Сумма нарушений, выявленных в ходе ревизии Гостомельской поселковой военной администрации за период 2022 и 2023 годов, достигает более 21 млн грн", - говорится в сообщении.

"Это лишь несколько эпизодов из того, что обнаружили аудиторы во время ревизии использования бюджетных средств, выделенных на восстановление. К сожалению, зафиксировано более 100 случаев невыполнения работ по восстановлению жилья жителей Гостомельской общины", - рассказала Басалаева.

Напоминаем:

Реклама:

В июне 2023 года президент Владимир Зеленский уволил главу Гостомельской поселковой военной администрации Сергея Борисюка.

5 июня в Бюро экономической безопасности заявили, что разоблачили схему присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации.

Сообщалось, что в течение 2022-2023 годов служащие Гостомельской СВА заключили ряд договоров на проведение работ по устранению аварий в жилом фонде, которые возникли в результате боевых действий, с подконтрольными компаниями и по завышенным ценам.

По данным БЭБ, в дальнейшем средства, полученные преступным путем, предприятия победители закупок перечисляли на счета фиктивных предприятий, офисы которых расположены в Виннице, а позже переводили их в наличные.

Гостомельская громада - одна из тех, которые больше всего пострадали в Киевской области от оккупантов. За подвиг, массовый героизм и стойкость граждан Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Гостомелю почетное звание "Город-герой".