ЕС готов помочь Украине расследовать экологические преступления РФ: масштабы огромны

Европейский Союз готов помочь Украине в расследовании экологических преступлений России, поскольку их масштаб огромен, но правовой контекст этих преступлений не очень определенный.

Об этом пишет DW со ссылкой на заместителя генерального директора директората Еврокомиссии по вопросам юстиции Нильса Берндта.

По его словам, "масштабы предполагаемых экологических преступлений, совершенных в Украине, огромны".

"Мы не можем вспомнить чего-то подобного из прошлого. При этом правовой контекст этих преступлений не очень четкий", - признает он в то же время.

Реклама:

Однако, по словам Берндта, Еврокомиссия и профильные органы стран-членов ЕС готовы помочь Украине в расследовании возможных экологических преступлений России.

В этом контексте Нильс Берндт также подчеркнул, что в современной истории уже есть случаи, когда страны получали компенсацию за причиненный им экологический ущерб в результате военных конфликтов.

Как пишет DW, ущерб экологии Украины в результате войны Киев оценивает в 56,7 миллиарда евро. Страна занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий - это 30% территории.

Реклама:

Самым большим преступлением экоцида РФ в Украине министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец называет подрыв дамбы Каховской ГЭС в июне этого года, предположительно совершенный российскими военными.

На восстановление лесов и национальных парков, где идут военные действия, уйдет не менее 20 лет, говорит министр.

Также, по его данным, военные действия уже привели "к дополнительному выбросу в атмосферу 150 миллионов тонн парниковых газов".

Украинские власти не только фиксируют ущерб, который российская армия, по их оценкам, ежедневно наносит природным ресурсам страны, но и документируют конкретные действия, которые к ним приводят. С начала войны Киев официально зафиксировал 2900 таких преступлений.