В Украине запустили сайт с вакансиями в сфере восстановления

В Украине запустили проект по поиску вакансий в сфере восстановления.

Об этом сообщает Министерство восстановления.

Проект "Работа и восстановление" реализуется Минвосстановления при участии Государственного агентства восстановления, АО "Укрпочта" и АО "Укрзализныця", при поддержке общественного союза "Украинская инфраструктурная ассоциация", а также портала robota.ua.

В рамках проекта создан веб-сайт, который отражает перечень предложения должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры.

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Сейчас на веб-сайте представлено более тысячи актуальных вакансий, которые постоянно обновляются.

В частности, на сайте представлены вакансии в транспортной отрасли, отрасли связи, строительства и в сфере восстановления в целом.

Вакансии, среди прочего, содержат возможности для бесплатного обучения, переквалификации и/или проживания. Это может быть особенно важным для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Портал имеет фильтры и инструменты сортировки. А значит пользователи могут выбирать работу по сфере, географии или работодателю. Кроме актуальных вакансий, вебсайт проекта "Работа и восстановление" предлагает рекомендации по поиску работы, а также ответы на наиболее частые вопросы по трудоустройству.

"Этот проект поможет обеспечить работой украинцев, в том числе тех, которые были вынуждены покинуть свои дома. А также усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления в целом", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напоминаем:

Портал robota.ua по инициативе Министерства восстановления провел опрос относительно вызовов в трудоустройстве вынужденно перемещенных лиц.

Подавляющее большинство опрошенных (56,2%) пока не имеют работы и активно ее ищут.

При этом четверть респондентов (26,2%) хотя и трудоустроены, но ищут лучшее место работы.

Более половины опрошенных (64,4%) ищут полную занятость, а неполная занятость или фриланс интересует 39% и 16,5% опрошенных соответственно.