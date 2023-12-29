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Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

Пятница, 29 декабря 2023, 10:00 - Украинская правда

Здание столичной станции метро "Лукьяновская" получило повреждения в результате взрыва, поезда проезжают станцию без остановки.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь мэра: "Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки".

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Украинская правда 

Киев война метрополитен
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