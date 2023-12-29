Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
Пятница, 29 декабря 2023, 10:00 -
Здание столичной станции метро "Лукьяновская" получило повреждения в результате взрыва, поезда проезжают станцию без остановки.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь мэра: "Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки".
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