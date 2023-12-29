Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

Какие технологии удивили мир в 2023-м: самые интересные разработки года Несмотря на гнетущее послевкусие от 2023 года, технологической индустрии все же есть чем похвастаться.(укр)

Укрытия от ракет, российские шпионы и много украинского оружия. Интервью с директором "Украинской бронетехники" Бельбасом Что производит "Украинская бронетехника", какова импортная составляющая в САУ "Богдана" и другой производимой продукции, как заводы прячут от российских ракет и владеет ли предприятием экс-депутат Сергей Пашинский. (укр)