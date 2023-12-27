На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину

Станция "Троещина-2" Снимок экрана с youtube-канала Come Sail Away

Подрядные компании готовятся сделать прокол в насыпи железной дороги между Русановскими Садами и Радужным массивом, чтобы пустить движение транспорта с Подольского мостового перехода в направлении улицы Оноре де Бальзака.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.

Временная дорога с эстакады мостового перехода будет выходить в новый тоннель под железнодорожным полотном Киевского узла, по которому ездит Kyiv City Express. Городские власти обещают устроить транспортный хаб возле остановки трамвая "Троещина-2". Это позволит соединить общественным транспортом Подол с Троещиной и Выгуровщиной альтернативным маршрутом. В случае строительства новой дороги вдоль трамвайных путей до проспекта Романа Шухевича сообщение между Подолом и Троещиной будет прямым, без необходимости пересадки на трамвай.

Отметим, что действующим проектом строительства Подольского мостового перехода предусмотрено строительство эстакады через железную дорогу. Эти работы должны были быть выполнены еще в 2020 году. Компания-генподрядчик "Эко-буд-трейд", которая принадлежит бывшему соратнику Леонида Черновецкого Денису Комарницкому, не смогла построить эстакаду даже с задержкой три года.

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По мнению Поворозника, это связано с эпидемией коронавируса и началом большой войны.

Подробнее читайте по ссылке: Первый заместитель Кличко Николай Поворозник: Метро – как дверь. Тринадцать лет она открывалась, а в один день бац – и ручка отпала

Экономическая правда

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